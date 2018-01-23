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بالفيديو: Picon متعفنة غير منتهية الصلاحية تجتاح صيدا والاسواق اللبنانية !

23
JANUARY
2018
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وردت الى موقع صيدا اون لاين شكاوى عدّة من مواطنين بعد شرائهم جبنة Picon من مدينة صيدا حيث تبين بعد فتحها انها متعفنة ورائحتها كريهة جدا.

هؤلاء المواطنين لم يتوقعوا ان جبنة الـPicon التي يأكل منها اولادهم منذ سنوات ستتحول الى منتج مقزز يأكله العفن بالرغم من ان صلاحية العلبة غير منتهية ومكتوب عليها انها صالحة لغاية 5 آذار 2018.

وقد جال فريق عمل صيدا اون لاين في عدة محال لبيع المواد الغذائية ومن بينها السوبرماركت في صيدا التي تم شراء علب الجبنة منها حيث اشاروا الى ان مشكلة العفن ليست ناجمة عن سوء التخزين، وانما هناك مشكلة في طبخة معينة لجبنة الـ Picon وزعت في الاسواق اللبنانية وتبين لاحقا انها متعفنة وغير صالحة للاكل.

ونعرض لكم هذا الفيديو ليكون دليلا اضافيا على الفساد في هذا البلد، حيث اصبحت صحة المواطنين لعبة في ايدي تجار أسكت الربح المادي أصوات ضمائرهم.

ونطالب بمنع دخول هذه الجبنة الى لبنان حتى لو تمتع صاحب امتياز إستيرادها بنفوذ كبير، لان صحة الناس اهم بكثير من ملايين الدولارات التي يجنيها هؤلاء من المواد الغذائية الفاسدة.

وللباقي تتمة...

المصدر : صيدا اون لاين

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