في هذا الوقت نتناول الكربوهيدرات من دون كسب الوزن..

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فيما يعتقد معظم الأشخاص أنّ عليهم تناول الكربوهيدرات في الصباح الباكر لكي يتمكن الجسم من حرق الغلوكوز خلال ساعات النهار، أكد طبيب بريطاني أن الامر غير صحيح.

وكشف الطبيب مايكل موسلي أن الوقت الأنسب لتناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات هو عند المساء.

وأشار إلى أنه بعد إجراء بحثٍ إنّ تناول الكربوهيدرات في النهار يؤدي إلى كسب الوزن الإضافي لأن عدم حرق الغلوكوز يؤدي إلى رفع نسبة الأنسولين في الجسم، الأمر الذي يتم عبر تخزين فائض السكر في الجسم على شكل دهون.

وأضاف أن تناول الكربوهيدرات في ساعات المساء او بعد الظهيرة لا يؤدي إلى تبدّل مستويات السكر في الدم مقارنة مع تناولها على وجبة الفطور، مشيرا إلى ضرورة الامتناع عن تناولها والإفراط في الأكل قبل ذلك خلال ساعات اليوم.

وينصح موسلي باتّباع عادات ثابتة فيما يتعلق بتناول الكربوهيدرات كما ينصح بالامتناع عن تناول كميات كبيرة من الطعام عند كل وجبة.

وسيعيد الباحثون في University of Surrey البريطانية إجراء الاختبار الذي قاده موسلي، ولكن على شريحة أكبر لتثبيت نتيجته.