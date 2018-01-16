تحذيرات من تأثير الوضوء الخاطيء على العمود الفقري!

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أكد استشاري العمود الفقري الدكتور سعد راضي السرور، أن آلام الظهر التي يشعر بها العديد من الناس تأتي نتيجة الإجهاد المزمن لعضلاته.

وأوضح ”السرور” أن هذا الإجهاد العضلي يأتي نتيجة العادات الخاطئة التي يمارسها الفرد أثناء حياته اليومية، والتي يأتي على رأسها رفع القدم إلى المغسلة أثناء الوضوء خاصة إذا كانت ذات مستوى عالي، بالإضافة إلى الانحناء أو الجلوس بشكل مائل.

وأضاف أن حركة رفع القدم إلى المغسلة يصاحبها ثني في منطقة أسفل الظهر لكي يتمكن الشخص من رفعها إلى المغسلة، وهو ما يجعلها أكثر عرضه للخطر وبالتالي تساعد على ظهور بعض الآلام.

وشدد ” السرور ” على ضرورة انتقاء المغاسل المناسبة للوضوء والابتعاد عن المغاسل العالية التي تزيد من احتمالية التعرض لهذا الإجهاد العضلي.

وكانت وحدة العمود الفقري في مدينة الملك سعود الطبية حذرت من خطورة أداء الوضوء بشكل خاطيء على العمود الفقري والفخذ، خاصة عند رفع القدم لمغسلة مرتفعة.