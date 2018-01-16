عُسرُ البلع dysphagia: الأسباب والفحص التشخيصي (د. حنينا أبي نادر)

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عُسرُ البلعِ هي حالة تتداخل فيها صعوبة عمليّة البلع مع قدرة المريض على تناول الطعام. وقد تتمثل العلامات والأعراض في السّعال أو الاختناق، والتصاق الطعام في الحلق، وخسارة الوزن غير المبرّرة، وتغيّر الصوت (صوت رطب)، والشعور بالحَرقَة والتجشؤ.

وقد تنطوي الأسباب على مرض ألزهايمر، أو الورم في المخ، أو السكتة الدماغية، أو عدوى الجهاز العصبي المركزي، أو مرض باركنسون أو التصلّب المتعدّد multiple sclerosis، بالإضافة إلى اضطرابات الغدد الصمّاء والاضطرابات العضليّة والهيكليّة والعصبيّة. (ونشير إلى أنّ بعض الأدوية مثل الـ "كورتيكوستيرويد" corticosteroids يمكن أن تُسبّبه).

أما التشخيص فيُمكن إجراؤه عن طريق تنظير المريء esophagoscopy وبعض دراسات التصوير التشخيصي. وقد يكمُن العلاج الطبّي في البوتولين توكسين نوع أ botulin toxin type 2، أو في النترات أو حاصرات قنوات الكالسيوم. وقد يكون هناك حاجة لإجراء عملية جراحية. وعلى المريض أن يكون مدركًا لبعض المضاعفات مثل نقص التغذية، وخسارة الوزن، والالتهاب الرّئويّ المتكرّر والتَجفاف.