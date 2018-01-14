سمّ أبيض نأكله يومياً أضراره تفوق أضرار السكّر والملح وخطره كبير!

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احذروا!

شاشة نيوز - وكالات - كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية "كارنت نوروفارماكولوجي" البريطانية، أن استهلاك نسبة كبيرة من مادة "غلوتامات أحادي الصوديوم" البيضاء قد يلحق ضرراً كبيراً بنواقل الجهاز العصبي المركزي.

وأفادت الدراسة أن هذه المادة موجودة في الأطعمة والمشروبات المصنعة وفي النقانق والمقالي وأنواع الحساء الجاهزة والمأكولات المعلبة والمقرمشات والنودلز.

وكشفت أنها تحمل الرموز التي تبدأ بالحرف E مثل E620 وE625. ولفتت إلى أنه يمكنها أن تسبب أيضاً تشنجات المعدة، وخفقان القلب، والصداع النصفي، والوخز أو الحريق في منطقة الوجه والرقبة أو في مناطق أخرى من الجسم.