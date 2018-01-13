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الحمص لحماية القلب وتجنّب السرطان

13
JANUARY
2018
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لها-

يمتاز الحمص بغناه بالألياف والنشا المفيد لصحة الجهاز الهضمي ويعتبر من الأطعمة النباتية التي يكثر استعمالها في العديد من الأطباق المتوسطية كالحمص بالطحينة والفلافل وغيرهما...

ومن مزايا الحمص أيضاً غناه بالبروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن، في مقابل قلة الدهون فيه وعدم احتوائه على الكوليسترول، وبالتالي فهو مفيد للنباتيين وغير النباتيين على حد سواء.

وللاستفادة من البروتينات النباتية التي يحتوي عليها بشكل أفضل، يُنصح بتناوله مع أحد النشويات أو مع الجوز أو البذور لاعتبارها تحتوي على الأحماض الأمينية غير المتوافرة في الحمص.

وقد أظهرت دراسات عدة أن الاستهلاك المستمر للأطعمة النباتية كالحمص يساعد على ضبط معدلات السكر في الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وسرطان القولون والمستقيم. لذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة مرات عدة في الأسبوع ضمن نظام غذائي متوازن.

من جهة أخرى، يعتبر الحمص مصدراً ممتازاً للفيتامين "ب 9" الأساسي للحامل من أجل نمو الجنين وأيضاً من أجل الأطفال الذين هم في مرحلة النمو وللمرضى. كما ويعتبر الحمّص أيضاً مصدراً مهماً للمنغنيز والحديد والفوسفور والمغنيزيوم.

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