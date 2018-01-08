living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في هذه الاوقات شرب الماء يفتك بالدهون

8
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعد زيادة الوزن من إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها الكثيرون، وقد يرتبط هذا بعدم تناول الأطعمة الصحية أو باستهلاك الأطباق الجاهزة أو التي تحتوي على كمية كبيرة من السكّر أو الملح وبعدم ممارسة التمارين الرياضية.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية نصح تقرير طبي بشرب الماء في ثلاثة أوقات من اليوم معتبراً أنها كفيلة بحرق الدهون، وهي:

1- كوب من الماء في الصباح
من المهم أن يتحول شرب الماء إلى عادة تتبعها كل صباح، إذاً اشرب يومياً فور استيقاظك من النوم كوباً من الماء الفاتر، فهذا يعزّز عملية الأيض ويسهل حرق الدهون لديك.

كذلك يساعد شرب الماء الفاتر على تنظيف أمعائك وتجنب إصابتك بالتشنجات والإمساك واضطرابات الهضم. كما أنّه يحفّز دورتك الدموية ويساعدك على خسارة الوزن الزائد.

2- كوب من الماء قبل الوجبات
من الخطأ شرب الماء خلال الوجبات، فقد أشارت دراسة أجريت في جامعة إلينويز الأميركية أن ذلك لا يساعد على خسارة الوزن، بل على العكس تؤدي هذه العادة السيئة إلى اتساع المعدة وإلى الحاجة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لملئها، إذاً من الأفضل شرب الماء قبل 30 دقيقة من حلول مواعيد الوجبات.

3- الماء قبل النوم
من الضروري شرب الماء خلال النهار، لكن ليس من المفيد أيضاً تناول كوب منه قبل الخلود إلى النوم في المساء، ففي هذه الحالة قد تشعر بالرغبة في الدخول إلى المرحاض خلال الليل، ما يعني معاناتك من اضطرابات النوم.

كذلك قد يسبب ذلك ارتفاع مستوى الدم في أوردتك وبالتالي ارتفاع ضغطه لديك. إذاً من الأفضل التوقف عن شرب الماء قبل ساعة من حلول موعد النوم

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout