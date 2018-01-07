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الكشف عن طريقة ناجحة للإقلاع عن التدخين

7
JANUARY
2018
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يحاول الكثير من الناس، ترك عادة التدخين، الا ان معظمهم يفشلون في ذلك، يبدو ان الحل بات متاحا حيث توصل علماء الى حل ناجع للمشكلة.

وذكرت صحيفة، Science Alert ، أن علماء الأعصاب في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك، تمكنوا من تحديد مجموعة الخلايا العصبية الحساسة في الدماغ والمسببة للتعلق بالنيكوتين، وإن كبح نشاط هذه الخلايا يؤدي إلى تخفيض هذه العلاقة جدا ما يمنح المرء فرصة الإقلاع عن التدخين.

واوضحت الصحيفة، ان العلماء استخدموا في بحث جديد لهم فئران اختبار تعرضت إلى مادة النيكوتين المذابة في ماء الشرب.

والنيكوتين ترتبط بالمنطقة الوسطى ونواة انتربونكولار interpeduncular في دماغ الإنسان حيث توجد في الخلايا العصبية لهاتين المنطقتين مستقبلات بروتينية ترتبط بالنيكوتين عند دخوله مع الدم إلى الدماغ، واكتشف العلماء أن التأثير المزمن للنيكوتين في المنطقة ينشط تراكم خلايا عصبية خاصة.

وتحت تأثير النيكوتين، تصل إلى النواة إشارة تجبرها على تخفيض الحساسية من النيكوتين وتحدد استهلاكه، ولكن عند تشكل العلاقة تطلق خلايا النواة التي تسمى "أميغو1" عددا من الناقلات العصبية التي تعيق هذه الإشارة، لذلك فإن كبح أميغو1 يوقف الإدمان على النيكوتين.

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