لوقاية أفضل من مرض السرطان في حياتنا (د. حنينا أبي نادر)

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يركّز الطب الوقائي العام على تعزيز الصّحة والوقاية من الأمراض والاهتمام بصحة مجتمعات محلّية وسكان معيّنين. والوقاية خيرٌ من العلاج.

ينتج مرض السرطان في كلّ أنحاء العالم وفي أكثر من 50٪ من الحالات، عن عوامل إصابة يُمكن تغييرها. فعلى سبيل المثال، الشمس، والهرمونات، وتعاطي التبغ، والنظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والبدانة، والمهنة، والعلاقة من دون وقاية، والعدوى، كلّها عوامل يُمكن إدارتها بطريقة تؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بالسرطان (الذي يحدث عشوائيًا بنسبة 85٪، ووراثيًا بنسبة 15%) وذلك بأفضل طريقة ممكنة.

كذلك، يُشكّل التبغ وحده نسبة 1/3 من كلّ أسباب الوفاة بسبب السرطان ويتضمّن69 مادة مُسرطِنة معروفة. وبالتالي، فإنّ الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلّل من الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 50٪ في غضون 10 سنوات.

كما أنّ التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء، وتناول الحبوب الكاملة، وتجنّب انخفاض مستويات الكالسيوم، يحدّ من خطر الإصابة بسرطان القولون (ويبدو أيضًا أنّ الحفاظ على مستوى طبيعي من الفيتامين د هو أمر وقائي). كما أنّ استهلاك الطماطم قد يساعد على التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستات.

أما ممارسة الرياضة فهي تقلّل من خطر الاصابة بسرطان الثدي؛ الأشخاص البدناء هم أكثر عرضةً للإصابة بسرطان بطانة الرحم والقولون وبسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. وفي حالات قليلة، يتوجب استئصال الثدي بعد إجراء فحص سرطان الثدي BRCA بهدف حماية المريض من سرطان الثدي عندما يكون أحد أفراد عائلته قد سَبَقَ أن أصيب بالمرض.

إضافةً إلى ذلك، يزيد الكحول من خطر الإصابة بسرطان المريء والكبد مثل سرطانة الخلية الكبدية Hepatocellular Carcinoma التي يُسبّبها أيضًا التهاب الكبد ب/ج. وبالتالي، يتوجب على موظفي الرّعاية الصّحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 59 عامًا والذين يعانون من مرض السّكّري، إجراء لقاح التهاب الكبد ب (الذي يُقلّل من خطر الإصابة بسرطانة الخلية الكبدية).

وتجدر الإشارة إلى أنّ نحو 18٪ من حالات الإصابة بالسرطان تُعزى إلى العدوى. ومن هنا، يُقلّل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى الوقاية خلال العلاقات الجنسية.

وتزيد الملوية البوابية H. pylori من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ومن المهمّ جدًا معالجتها.

وأخيرًا، تؤدي الوقاية من الشمس إلى نسبة إصابة أقلّ بسرطان الجلد.

كما نرى، فإنّ تعديل نمط حياتنا قد يجعلنا نعيش حياة أطول ببساطة بمعدّل إصابة أقلّ بمرض السرطان.