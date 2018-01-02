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نكشف لكم النظام الغذائي الذي تتبعه نانسي عجرم!

2
JANUARY
2018
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كشفت النجمة نانسي عجرم عن نظامها الغذائي، فقالت: «أتبع وزوجي نظاماً غذائياً صحياً على الدوام، وأرى أن تناول الخضروات مثل السبانخ والبروكولي والخضر الورقية الخضراء، من الأطعمة المفيدة لأنها تحتوي على الكالسيوم المقوّي للعظام، لذا أحرص على الحصول على نسبة الكالسيوم الموصى بها. كما أنصح ابنتيّ بأن تستمتعا بذلك أيضاً. فأنا لا أريدهما أن تكبرا وتنشغلا بما يجب تناوله أو الامتناع عنه، بل أقول لهما إذا تناولتما الحلوى اليوم، يجب أن تتناولا الفواكه والخضر في اليوم التالي».
 
ولا تكتفي عجرم بالنظام الغذائي فقط، بل تواظب على ممارسة الرياضة بشكل يومي، بدءاً بالمشي، مروراً باليوغا التي تعشقها، وصولاً الى القيام بالتمارين المنزلية، كما أنها تمتلك في منزلها نادياً رياضياً مجهّزاً بأحدث الآلات الرياضية. ومن المعروف عن نانسي أنها لا تُكثر من تناول اللحوم على أنواعها، وفي حال أكلت اللحوم، تعمد في اليوم التالي الى تناول الخضار كمكون أساسي في الوجبات، وذلك للحفاظ على نضارة بشرتها.
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