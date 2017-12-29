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بديل للدواء... ماء الباذنجان يخلصكم من أمر خطير!

29
DECEMBER
2017
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تراكم الكولسترول الضار على جدران الشرايين عنصر أساسي في انسدادها، وحدوث الجلطات وأمراض القلب. وعلى الرغم من أنه يمكن علاج ارتفاع الكولسترول بواسطة دواء "ستاتين" إلا أن هناك آثار جانبية محتملة للدواء منها تطور مرض السكري. لذا، تعتبر التغذية الصحية وسيلة أساسية لخفض الكولسترول بشكل طبيعي. لكن، هل يمكن خفض الكولسترول بواسطة الباذنجان؟
وفقاً لدراستين نشرتهما " أميريكان جورنال أوف نيوتريشن" عامي 2003 و2005، يمكن خفض الكولسترول بنسبة 29 بالمائة بواسطة اتباع نظام غذائي تُستبعد منه اللحوم الحمراء، والبيض، وجلد الدواجن، والألبان الدسم ويتم الاعتماد فيه على المكسرات والبروتين النباتي وصدر الديك الرومي والدجاج، وأكل الكثير من الأسماك والألياف، إلى جانب تناول أطعمة معينة تساعد على خفض الكولسترول.

من هذه الأطعمة، الباذنجان، والجريب فروت، والفواكه والخضروات، وزيت الزيتون. ويمكنك تناول ماء الباذنجان يومياً لمدة شهر لتحقيق نتائج فعّالة تتشابه مع فاعلية الأجيال الأولى من دواء ستاتين.

ماء الباذنجان لإعداد ماء الباذنجان قم بتقطيع حبة الباذنجان مكعبات بطول 1 إلى 2 سم، وانقع المكعبات في لتر ماء، واحفظه في البرّاد (الثلاجة) لمدة 12 ساعة. بعد ذلك تناول لتر ماء الباذنجان على مدار اليوم، وكرّر الأمر لمدة شهر. ولتحسين المذاق يمكنك إضافة عصير الحامض أو البرتقال.

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