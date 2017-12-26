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هذا الجين مسؤول عن ارتباط اللحوم الحمراء بالسرطان!

26
DECEMBER
2017
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سليمان الطريري-


توصل العلماء في السابق إلى صلة ثابتة بين تناول اللحوم الحمراء وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، أما الآن فقد اكتشف العلماء من خلال دراستهم للجين المسمى CMAH عن سر هذا الارتباط، بل إنه بالإمكان أن يساعد في تحديد أي أنواع اللحوم أكثر خطورة.

الجين CMAH هو المسؤول عن تركيب جزء السكر المسمى Neu5Gc، وهذا الجزء يتواجد في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان و بعض أنواع الأسماك. و في البشر يتم تحوير الجين CMAH، مما يعني أن أجساد البشر لا تنتج الجزء Neu5Gc.

وعندما يستهلك البشر اللحوم الحمراء أو أي منتجات تحتوي هذا السكر، فإن الجهاز المناعي في جسم الإنسان يعمل على التعامل مع هذه المادة الغريبة وهذه الاستجابة يمكن أن تؤدي إلى التهابات أو التهاب المفاصل و حتى السرطان.

و مع ذلك، فإن العلماء توصلوا إلى عدد قليل من الحيوانات التي تنتج Neu5Gc .

وفي محاولة لمعرفة المزيد، قام العلماء بجامعة نيفادا- رينو بتحليل 322 جينوما حيوانيا وقاموا برسم مسار بياني تطوري لها في محاولة لرصد متى تم إبطال الجين CMAH في بعض الكائنات .

ويقول الباحث ألفاريز بونسي، "في التحليل الأول قمنا بفحص ودراسة كل الجينومات المتاحة"، "عثرنا على الجين في عدد قليل من البكتيريا وزوج من الطحالب ومجموعة من الحيوانات تضم فقاريات و شوكيات الجلد".

و كانت إحدى نتائج الدراسة هو العثور على كميات قليلة من سكر Neu5Gc في نوع سمك يحتوي الجين CMAH ولكن تم العثور على كميات أعلى في كافيار (بيض) هذا النوع من السمك. وقد يكون سبب ذلك هو أن الجين يتواجد أكثر في البيض أو قنوات البيض.

ويقول أحد أعضاء الفريق البحثي سآتيك بيري، "اتضح أن الكافيار، وهو واحد من أغلى الوجبات في العالم، هو أحد أكثر المنتجات تركيزاً لسكر Neu5Gc". واتضح من خلال البحث أيضاً أن أسماكاً عديدة خالية من الجين CMAH لا يحتوي كافيارها على Neu5Gc .

وأظهر البحث نتيجة أخرى مثيرة للدهشة وهي أن اعتقاداً كان يسود بأن الزواحف لا تحمل جين CMAH، و لكن البحث وجدها في سحلية كارولينا آنول.

ويعتقد العلماء أن تعطيل الجين CMAH من المحتمل أن يكون ساهم في الحماية من بعض الأمراض، مثل نوع من أمراض الملاريا والذي لا يزال يصيب الشامبانزي و الغوريلا.

الفصائل الحيوانية الحاملة للجين قد يحمل لحمها نفس الخصائص المسرطنة الموجودة في اللحوم الحمراء والتي بدورها من المحتمل أن تتسبب بأضرار صحية للبشر. إلا أن بحثاً معمقاً لا يزال مطلوباً لاستيضاح كل هذه المعلومات على وجه الدقة.

ايلاف
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