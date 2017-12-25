خبر غير سار لمحبّي ألعاب الفيديو!

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في خبر غير سار لمحبي ألعاب الفيديو حول العالم، من المتوقع أن تضيف منظمة الصحة العالمية إدمان ألعاب الفيديو إلى قائمة الاضطرابات العقلية للعام 2018.



وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من شعبية مضطردة، إذ يحتشد لها عشرات الآلاف في مهرجاناتها الدولية.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن تقارير إخبارية أميركية، فإن مسودة القائمة، التي تعدها المنظمة الدولية تعتبر المكوث ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب والتلفزيون والهاتف للتفاعل مع عالم افتراضي له أثار وخيمة في نمو الدماغ وتطوره.



وتقول المسودة إن قرار تصنيف إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب عقلي، جاء بعد مراقبة ودراسة استمرت عقدا كاملا.



ويعرف الإدمان المقصود بأنه حالة تكون فيها ممارسة الألعاب الإلكترونية أولوية تفوق كل اهتمام المرء الأخرى، والاستمرار فيه رغم العلم بأثاره السيئة.