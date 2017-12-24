للمدخنين… تناولوا التفاح والبندورة!

A + A -





كشفت دراسة حديثة أن تناول ثلاثة تفاحات يومياً يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية في الرئتين، ويصلح الضرر الناجم عن التدخين. ووجد الباحثون أن الفوائد نفسها التي تساعد على تمديد العمر تتحقق من استهلاك اثنين من البندورة كل يوم. ومع ذلك، فإن الآثار الوقائية تعمل فقط مع فاكهة طازجة، وهذا يعني البندورة المعلبة أو المصنعة والتفاح لا تعمل، وقد ابطأ استهلاك الفواكهه والتفاح والبندورة الطازجة معدلات الضرر فى وظائف الرئة للمدخنين على مدى 10 سنوات. واقترح العلماء تناول ثمار التفاح غير المعدلة وراثياً أو المضاف لها مواد كيماوية للحصول على الفوائد وخصوصا للرئتين. وتعطي هذه النتائح بريقاً من الأمل للمدخنين كوسيلة لتجنب تطور الاضطراب الرئوي الانسدادي المزمن المستعصي.

ووجد الباحثون ما يلي:



– بإمكان النظام الغذائي الذي يحتوي على البندورة والفواكه مثل التفاح أن يقلل من شيخوخة الرئتين.

– انخفض تراجع عمل الرئتين لدى المدخنين السابقين خلال العشر سنوات نتيجة تناول البندورة والتفاح.

– ساهم تناول البندورة والتفاح في إصلاح بعض الضرر في الرئتين الناتج عن التدخين الحالي.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أهمية تناول الفواكه والخضراوات بشكل يومي للحفاظ على صحة جيدة.