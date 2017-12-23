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دراسة تكشف فائدة جديدة للسلطة

23
DECEMBER
2017
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ترتبط السلطة الخضراء في أذهان الجميع، بالحمية الغذائية الهادفة إلى تقليل الوزن والحصول على جسد رشيق، إلا أنّ دراسة حديثة كشفت فائدة مذهلة جديدة لتناولها.

ففي جامعة راش بولاية شيكاغو الأميركية، توصلت أخصائية الأمراض المرتبطة بالتغذية كارثا كلير موريس وفريقها، إلى رابط بين تناول السلطة الخضراء وقوة الذاكرة والوعي، ونشرت نتائجها في صحيفة "نيورولوجي" العلمية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، قدّرت موريس أنّ من يتناول وجبة إلى وجبتين يومياً من السلطة الخضراء المحتوية على خضراوات ورقية، يملك مخاً أصغر سناً (أكثر شباباً) بمقدار 11 عاماً ممن لا يأكلون سلطة خضراء.

وشملت الدراسة 960 شخصاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 58 و99 عاماً، حيث وجهت لهم أسئلة عن عاداتهم الغذائية خلال 5 سنوات، وتحديداً ما إذا كانوا يتناولون سلطة تحتوي على خضراوات مثل السبانخ والكرنب.

وعلى مدار سنوات، خضع المبحوثون لاختبارات تكشف عن قوة ذاكرتهم وإدراكهم، من خلالها تم التوصل للرابط بين تناول السلطة والوعي.

وقالت موريس: "تناول خضراوات ورقية يومياً يمكن أن يكون طريقة بسيطة وفعالة للحماية من فقدان الذاكرة والقدرات الإدراكية الأخرى".

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