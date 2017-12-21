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وسيلة جديدة لهزيمة الشيخوخة

21
DECEMBER
2017
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ابتكر علماء من جامعة كنتاكي الأمريكية طريقة جديدة لتنشيط الخلايا العصبية المسؤولة عن التقدم بالعمر.

ونشرت مجلة "Journal of Neuroscience" أن الباحثين الأمريكيين وجدوا أن زيادة نشاط الجين المسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم في الخلايا العصبية في منطقة الحصين الموجودة في الدماغ، تمنع التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في دماغ الثدييات.

إذ يعد التغير في تركيز أيونات الكالسيوم "Ca2" في الخلايا العصبية، من علامات الشيخوخة لدى الثدييات، واختلال استقلاب الكالسيوم يرتبط بتراجع في الوظائف المعرفية (الذاكرة والتركيز ومعرفة المكان).
وأشار الباحثون إلى أن الانخفاض في نشاط الجين "FKBP1b" الذي يرمز للبروتين "FKBP1b"، يعد من أحد أسباب تغير محتوى الكالسيوم في الخلايا العصبية، وهذا بدوره يسبب الشيخوخة.

لهذا، قام العلماء بإدخال الحمض النووي اللازم عبر ناقلات الفيروسات إلى أدمغة جرذان بأعمار مختلفة (13 شهرا و19 شهرا)، فازداد تمثيل الكالسيوم للخلايا العصبية في منطقة الحصين في أدمغتهم، مما جعل القوارض تحل مسائل معقدة وضعها لهم العلماء (كالخروج من المتاهات) بعد أن أدخل إلى أدمغتها جين "FKBP1b".

كما تؤكد هذه النتائج أن زيادة نشاط "FKBP1b" تؤدي إلى استعادة الخلايا العصبية لوظائفها الحيوية بشكل ممتاز، وتؤخر الأعراض السلبية للشيخوخة.

روسيا اليوم
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