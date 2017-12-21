قواعد جديدة تنظّم أوقات استخدام الأطفال للشاشة: يجب ألاّ تُستخدم قبل بلوغهم 18 شهرًا! (د. حنينا أبي نادر)

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وفقًا للأكاديمية الأميركية لطبّ الأطفال، لا يُنصح لأيّ طفل لم يبلغ الـ 18 شهرًا من عمره استعمال الهاتف والتلفزيون، ويكون هذا الاستخدام مقتصرًا على مدة لا تزيد عن ساعتَين في فترة السنتَين التاليتَين. وأظهرت دراسةٌ أنّ الصلة الصحّية بين الوالدَين والطفل ونمو الدماغ سيكونان في خطر.

أثناء الرّضاعة الطبيعية، من المهمّ جدًا أن تحافظ الأمّ على تواصلها البصريّ مع طفلها، ويكون أيّ ضوء وضجيج منبعث من التلفزيون كافيًا للإخلال بهذا الرابط مع الأمّ. كما ينتج عن ذلك القلق بالإضافة إلى العصبيّة والمشاكل في النوم.

ويوصي الكثير من الخبراء بألاّ تتجاوز مدة استخدام أيّ نوع من الشاشات (التلفزيون أو الهاتف) الساعة الواحدة، وذلك بين السنتَين والخمس سنوات (ويجب أن تكون البرامج ذات جودة عالية على الإعلام الرّقمي). وبعد فترة الستّ سنوات، يتحكّم الأهل بالأوقات إستنادًا إلى نتائج الإمتحانات المدرسيّة والتركيز والنشاط البدني الجيّد والتفاعلات الاجتماعية. ومن غير الصحّي استخدام الشاشات في السيارة، أو الحمّام، أو أثناء الأكل، أو في غرف النوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا ضَيرَ في الدردشة مع أحد أفراد العائلة عبر "فايس تايم" FaceTime أو "سكايب" Skype على سبيل المثال. وفي النهاية، يجب ألاّ يكون التلفزيون أو الهاتف بمثابة جليسة أطفال!