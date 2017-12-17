living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طفل معرض للموت عند تناول أي شيء غير الخوخ!

17
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعيش طفل كندي عمره 23 شهرا على الخوخ الطازج فقط، دون أن يكون مجمدا أو معلبا أو مجففا.
 
ويعاني ميكا غابرييل ماسون لوبيز، من كيبيك، من حالة مؤلمة وهي الحساسية تجاه كل المواد الغذائية الأخرى تقريبا.
 
ويواجه الطفل المسكين خطر الدخول في صدمة قاتلة أو التحول للون الأزرق، في حال أكل أي شيء آخر غير الخوخ الطازج.
 
وشخص الأطباء حالته بالإصابة بمتلازمة التهاب الأمعاء التي يسببها البروتين الغذائي. وقالت والدة ميكا، كارولين ماسون، إن أول طعام صلب حاول أكله هو الموز، ولكن الأمر تسبب بإصابته بصدمة.
 
وأردفت قائلة: "لقد شرع في التقيؤ بعد 4 ساعات فقط، و6 مرات على التوالي كما أصبح لونه شاحبا ويميل إلى الزرقة. إن حياتنا تدور حول جعله أسعد صبي صغير، لذا نحن بحاجة إلى توفير الدراق كل يوم".
 
ويذكر أن ميكا الذي يعاني حاليا من نقصان الوزن، والذي يزور 9 متخصصين مختلفين كل شهر، قادر على أكل الخوخ فقط مرة واحدة في اليوم.
 
ويشعر الأطباء بالقلق من تطور حالة الطفل الكندي لدرجة تتطلب نقله إلى المستشفى، بحيث يعيش على أنبوب التغذية.
 
وتكافح السيدة ماسون من أجل الحصول على الخوخ الطازج لابنها، في ظل صعوبة العثور على هذه الفاكهة في غير موسمها.
 
وأوضحت أنها تشتري الخوخ بكميات كبيرة، الأمر الذي يكلفها الكثير من المال، بالإضافة إلى دفع ثمن احتياجاته الطبية المعقدة.
 
والجدير بالذكر، أن هناك حالة أخرى مماثلة كشفت عنها أم أسترالية لديها طفلة عمرها 14 شهرا، تعاني من الحساسية تجاه جميع الأطعمة حتى حليب الثدي.
 
المصدر: ديلي ميل
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout