living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهوس بالتقاط السيلفي هو مرض عقلي حقيقي

17
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



عبد الاله مجيد-
لندن: حذر علماء نفسيون من ان "سلفيتيس" أو الهوس بنشر صور السيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي مرض عقلي حقيقي وان المصابين به يحتاجون الى مساعدة.

وكان مصطلح "سلفيتيس" نُحت في عام 2014 لوصف الرغبة القهرية في التقاط صور السيلفي بتقرير اخباري كاذب اشار الى ان الجمعية الاميركية للأطباء النفسيين تدرس إدراج الانغماس في التقاط صور السيلفي ضمن الاضطرابات النفسية.

وبعد نشر هذا التقرير قرر باحثون في جامعة نونتغهام ترينت البريطانية وكلية ثياغاراجار للادارة في الهند أن يدرسوا هذه الظاهرة. وأكدوا الآن ان "سلفيتيس" اضطراب نفسي موجود فعلًا، بل صمموا "مقياس سلوك المصاب باضطراب سلفيتيس" لتحديد شدته.

وأوضح الدكتور مارك غريفيثس استاذ الادمان السلوكي في قسم علم النفس بجامعة نوتنغهام ترينت ان قصصاً ظهرت قبل سنوات في وسائل الاعلام تدعي ان الجمعية الاميركية للأطباء النفسيين ستصنف حالة سلفيتيس على انها اضطراب عقلي.

واضاف البروفيسور غريفيثس ان هذه التقارير كانت كاذبة ولكن "هذا لا يعني ان حالة سلفيتيس لم تكن موجودة ويبدو اننا أكدنا الآن وجودها وصممنا أول مقياس في العالم لسلوك المصاب باضطراب سلفيتيس لتقييم الحالة".

 

ثلاثة مستويات

وصُمم المقياس المتدرج من 1 الى 100 باستخدام عينة ضمت 200 شخص موزعين على مجموعات لتحديد العوامل التي تقف وراء الاصابة باضطراب سلفيتيس. واختُبر المقياس على 400 شخص.

وكان المتطوعون في الهند لأنها البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي فايسبوك وكذلك أكبر عدد من الوفيات بسبب محاولات التقاط صور السيلفي في اماكن خطيرة.

واكدت الدراسة ان هناك ثلاثة مستويات من الاصابة باضطراب سلفيتيس. المستوى المعتدل هم الأشخاص الذين يلتقطون صور السيلفي ثلاث مرات على الأقل في اليوم لكنهم لا ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي. والمستوى التالي هو المرحلة "الحادة" من الاضطراب التي تُنشر فيها الصور الشخصية. وفي المستوى الثالث "المزمن" يشعر المصاب برغبة لا يستطيع السيطرة عليها لالتقاط صور السيلفي على مدار الساعة ونشرها أكثر من ست مرات في اليوم.

واكتشف الباحثون ان المصاب باضطراب سلفيتيس يسعى الى الاستئثار بالاهتمام ولفت الانتباه الى نفسه وغالباً ما لا يكون واثقاً بنفسه بل يأمل برفع مكانته الاجتماعية والشعور بالانتماء الى جماعة من خلال نشر صوره الشخصية باستمرار.

ادمان

وقال الدكتور جانارثانان بالاكريشنان الباحث في قسم علم النفس بجامعة نوتنغهام ترينت "ان المصابين بالحالة عادة يعانون من عدم الثقة بالنفس ويسعون الى "الانسجام" مع الذين حولهم وقد تظهر عليهم اعراض مماثلة لسلوكيات المدمن المحتملة".

من الاضطرابات العقلية الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وشُخصت في السنوات الأخيرة "النوموفوبيا" أو الخوف من عدم وجود الشخص قرب هاتفه الخلوي و"التشويش التكنولوجي" أو تدخل التكنولوجيا الدائم في حياتنا اليومية و"السايبركوندريا" أو "الوسواس المرضي الكومبيوتري"، أي الشعور بالمرض بعد البحث في الانترنت عن اعراض المرض.

ولكن الدكتور مارك سليتر المتحدث باسم المجمع الملكي للأطباء النفسيين في بريطانيا شكك في نتائج الدراسة الأخيرة عن السيلفي قائلا "ان هناك ميلا الى محاولة توصيف طائفة من السلوكيات المعقدة والشائكة بكلمة واحدة وهذا خطير لأنه يمكن ان يضفي واقعاً على شيء لا وجود له في الواقع".

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout