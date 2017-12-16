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تناول حبوب من المشيمة... هل من فوائد؟

16
DECEMBER
2017
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منجنى جبّور-

 


كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن ظاهرة الإحتفاظ بالمشيمة وأكلها بعد الولادة، خصوصاً في صفوف نجمات هوليوود. فهل خطَرَ لكم يوماً أنّ المشيمة (Placenta) قد تكون متعددة الاستخدامات والفوائد غير فائدتها الأساسية للجنين؟ وماذا عن وضعها في كبسولات دوائية تتناولها الأم بعد الولادة؟


لا يُعتبر أكل المشيمة أو الـ «placentophagy» أمراً مستحدثاً، ولكن كثُر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بسبب إقدام نجمات هوليوود الترويج لها بعد ولاداتهنّ.

وكانت قد اجريت بعض الأبحاث في هذا الخصوص، إلّا أنّه لم يتمّ التوصلّ إلى أيّ إثبات علمي بحت بأنّ للمشيمة فوائد تميّز الأم التي تعمد إلى أكلها عن غيرها.

في المقابل، يشدّد مروّجو هذه الطريقة أنّ الإعتماد على«placentophagy» حسب التجربة يحدّ من الإكتئاب بعد الولادة أو ما يُعرف بالـ«Baby Blues» ويمدّ الأم الحديثة بالطاقة التي تحتاج لها، خصوصاً أنّ المشيمة تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الهرمونات النسائية مثل البروجسترون والأوستروجين.

حبوب من المشيمة


من جهة اخرى، تبدو فكرة تناول المشيمة مقرفة للبعض، لذلك تعمد شركات لتصنيع الأدوية إلى تسهيل الفكرة، من خلال تحويلها إلى حبوب لا تختلف بالشكل أو المذاق عن أيّ حبوب دواء أخرى. وفي التفاصيل، تجري عملية التحويل في شركة مختصّة، حيث تقوم المرأة بتزويدها بمشيمتها، على أن يتمّ تجفيفُها وسحقها على شكل بودرة، ثمّ تعبئتُها على شكل حبوب داخل غلاف عازل للمذاق يتحلّل بعد بلعه عند الدخول إلى المعدة والأمعاء.

تسمّم دم الأطفال

في هذا السياق، أصدر الخبراء حديثاً، توصيات وتحذيرات بشأن تناول الحبوب الدوائية المصنّعة من المشيمة، إذ يبدو أنّ الكبسولة المصنوعة من المشيمة الخاصة بالأم قد تلحق بها الضرر عند تناولها فمَوياً، وذلك تبعاً لدراسة نشرت نتائجها في المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد (The American Journal of Obstetrics and Gynecology).

كما وحذّر الخبراء وبشدة العديد من الأطباء والمراكز الصحّية من السماح للأم بتناول مشيمتها، لا لمجرد أنه لا فوائد صحّية مثبتة علمياً لتناولها فحسب، بل لأنها وفي بعض الحالات تلحق الضرر بأطفال الأمهات الذين يتناولونها.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (The Centers for Disease Control and Prevention) قد سجّلت العديد من الحالات، لأطفال رضّع طوّروا نوعاً من الإنتان (Septicemia) أي تسمّم الدم نتيجة تناولهم حليب ثدي ملوّثاً، بسبب تناول الأمهات لكبسولات المشيمة.

ووجد فريق من الخبراء في أحد المراكز الطبية في نيويورك والذي كان قد أشرف على دراسة تأثير تناول المشيمة بعد طبخها أو تحويلها إلى كبسولات، أنّ التحضير غير الملائم للمشيمة قد يُعَرّض مَن تتناولها للعديد من المخاطر الصحّية مثل الفيروسات المتنوّعة.

هل مِن فوائد حقيقية؟

وتجدر الاشارة، الى أنّ تناول الأم للمشيمة الخاصة بها بعد الولادة بات يلقى رواجاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد ترويج البعض لها على أنها وسيلة رائعة للوقاية من العديد من المشكلات الصحّية التي قد تتعرّض لها الأم بعد الولادة مثل اكتئاب ما بعد الولادة، فتبعاً لبعض الخبراء المؤيّدين لتناولها قد تفيد حبوب المشيمة في تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة لدى الأم.

ويتلخّص دور المشيمة عادةً في نقل الأوكسيجين والعناصر الغذائية الضرورية للجنين لكي ينمو بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنّ المشيمة تعمل على تنقية كل ما يصل إلى الجنين من المواد السامة والفضلات.

ورغم أنّ موضوع تناول المشيمة ليس بالأمر الجديد، إلّا أنّ لجوءَ العديد من المشاهير إليه في السنوات القليلة الماضية جعل منه أمراً أكثرَ رواجاً من أيّ وقت مضى. كما تعرض بعض الشركات على الأمهات حفظ المشيمة في كبسولات دوائية تتناولها الأم 3 مرات يومياً، وذلك مقابل مبالغ مالية.

في هذا الإطار، من المهم التأكيد مرة أخرى، أنّ تناول المشيمة لم تثبت له أيُّ فوائد علاجية بعد بشكل علمي، لذا يفضَل الابتعاد عن هذا النوع من الممارسات الذي قد يلحق الضرر بالأم وطفلها أكثر ممّا قد يوفّره لهما من منفعة.

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