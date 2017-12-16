ظاهرة مرعبة تعاني منها المرأة الحامل في الليل.. ولا أحد يتكلّم عنها!

A + A -

قبل الحمل يحدثونك عن الأمور التي يمكن أن تمري بها خلال الأشهر التسعة التي تحضنين بها جنينك في رحمك، فيخبرونك عن آلام الظهر والنزيف والإمساك والإعياء والصداع والحكة وغيرها من الأمور. يخبرونك عن مشاكل كثيرة لكنهم ينسون أو يتناسون إخبارك عن ظاهرة مخيفة تحدث في الليل: وهي أن المرأة بعد الحمل تزداد الأحلام والكوابيس التي تراها أثناء النوم بشكل كبير جداً.

وكلما اقتربت الولادة، كلما زادت الأحلام. وخاصةً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، تصبح الأحلام أكثر كثافة، وتكون في الغالب مخيفة ومزعجة.

وتشير التقديرات التي أوردها موقع هافنتون بوست إلى أن حوالي 60 في المئة من النساء الحوامل يعانين من الفزع والكوابيس أثناء النوم.

الكوابيس التي تعاني منها الحامل، كانت موضوع تعجّب للصحفية "كاتي لي" على موقع "HuffPost UK" التي قالت "لم أكن أتخيل أن شخصاً واحداً من الممكن أن يرى كل هذه الأحلام المرعبة. في مرة من المرات حلمت أني أغسل شعر ميشيل أوباما باسفنجة غسل الصحون، لأن زوجها باراك في الحلم لم يستطع أن يفعل ذلك!!".

وشاركت الطبيبة النفسية باتريشيا غارفيلد تجربتها فكتبت على موقع Lilliput-loung : "بالفعل تحلم النساء الحوامل كثيراً، ويمكنهن أن يتذكرن الكثير من أحلامهن بشكل جيد، والكثير من هذه الأحلام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحمل، وتتوقف على فترة الحمل والحالة الصحية للجسم".

ويبدو أن هناك بعض المواضيع التي تتكرر بكثافة في الأحلام خلال فترة الحمل. وهذه هي النتيجة التي توصلت إليها طبيبة النساء والمعالجة النفسية جيل بيك. فمن خلال دراسة قامت بها عن أحلام الأمهات الحوامل، لاحظت مثلاً أن حُلماً على الأقل من كل ثلاثة أحلام يكون عن المنزل.

وكذلك كانت الحيوانات بحسب دراستها أحد الموضوعات المتكررة في أحلام النساء الحوامل. وترى الطبيبة أنها غالباً ما تكون رمزاً للطفل الذي لم يولد بعد. كذلك يشكل الحمل والبحث عن الطفل عنصراً أساسياً في الكثير من الأحلام التي تراها المرأة الحامل وفقاً للدراسة.

الجدير بالأمر أن لا تفسير علمي واضح بعد لهذه الظاهرة التي ترعب النساء خلال النوم، إلا أن الخبراء رجحوا أن يكون هناك ثلاثة أسباب لحدوث هذا:

1- هرمونات الحمل تُزيد مرحلة "نوم حركة العين السريعة" فهرمون البروجسترون يعمل على زيادة فترة "نوم حركة العين السريعة" التي يرى فيها الانسان عادة الأحلام، كما أن هذا الهرمون يتسبب في أن المرأة الحامل تستيقظ قبل انتهاء مرحلة رؤية الأحلام تلك بوقت قصير جداً، وبالتالي فإنها تتذكر غالباً كل الأحلام التي رأتها أثناء النوم.

2- النوم يصبح أكثر صعوبة

يصبح النوم في نهاية الحمل بصفة خاصة أكثر صعوبة. والنتيجة المنطقية أن هذه الأم التي تستيقظ أكثر من مرة من نومها، تتذكر تقريباً كل الأحلام التي تراها بكل تفاصيلها. ولذلك فربما يعطي هذا انطباعاً لدى الأم بأنها تحلم أحلاماً كثيرة أكثر من ذي قبل.