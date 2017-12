انسوا الماء والحامض : إليكم الاكتشاف الجديد لفقدان الوزن وتنظيف الجسم

A + A -

التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والوركين هو غالباً أصعب مما يمكن أن نتخيل. الكثيرون يعانون من هذا في أيامنا، ويبحثون بشكل دؤوب عن أفضل طريقة لفقدان الوزن الزائد.

عندما نفهم كيف نقوم بتنظيف عملية الأيض، سيكون من الأسهل أن نتخلص من هذا النوع من الدهون. الشراب الفعال لتسريع عملية الأيض، الذي سنقدمه لكم، سوف يساعدكم على فقدان الوزن وتنظيف جسمكم.

بفضل هذه الأغذية الطبيعية التي تحتوي أنزيمات هضمية، يسرّع هذا المشروب عملية الأيض لديكم، يحرق الدهون وينظف جسمكم. إنه يحتوي علىالقرفة، الكريب فروت (الليمون الهندي)، الزنجبيل والماء.

فوائد المكونات :

الكريب فروت يحتوي على أنزيم يحرق الدهون، ويخفض أيضاً مستوى الأنسولين ويضبط معدل السكر في الدم. البكتين، الموجود في الكريبفروت،هو أيضاً نوع ممتاز من الألياف الذائبة، وهذا ما يجعله مفيداً لمشاكل الأمعاء. شرب عصير الكريبفروت أو أكله طازجاً، هو وسيلة رائعة لتنشيطعملية حرق الدهون صباحاً.

القرفة :لديها قدرة فريدة من نوعها على تقليد نشاط الأنسولين في الجسم. يقال إن استهلاك القرفة له تأثير أكيد على دهون البطن أكثر من دهون أجزاءأخرى من الجسم. تستطيع القرفة أيضاً أن تبطئ عملية نقل الغذاء في معدتكم، وهذا يساعدكم على الشعور بالشبع خلال فترة طويلة من الوقت، بما أنالشهية غالباً ما تكون مشكلة بالنسبة للكثير من الناس، وهذا ما يجعل منها حليفاً أكيداً لكل شخص يكافح للتخلص من دهون الجسم. تساهم القرفة أيضاًفي رفع حرارة الجسم، مما يخدم في حرق الدهون من أجل استعادة درجة الحرارة العادية.

الزنحبيل: يساعد في تحسين الهضم وزيادة إفراز العصارات الهضمية في المعدة. إنه ينشط أيضاً عملية الأيض، يقوي جهاز المناعة، يدعم الأعضاءالداخلية في القناة الهضمية ويساهم في حرق الدهون بشكل أسهل.

في دراسة نشرت في Journal of the Science and Food of Agriculture، لاحظ الباحثون أن الجرذان البدينة في المختبر، فقدت وزنهاالزائد بعد أن أخذت مركب الجنجيرول (الموجود في الزنجبيل) لمدة 30 يوماً. أظهرت الجرذان أيضاً تحسناً ملموساً في معدلات السكر في الدم.

الآن، إليكم طريقة تحضير المشروب الفعال الذي يجمع هذه العناصر الخارقة :

المكونات :

نصف كوب من الماء الساخن

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة من عصير الزنجبيلحبتا كريبفروت (ليمون هندي) معصورتان

طريقة التحضير :

استهلكوا هذا المشروب طوال 12 يوماً، قبل الذهاب إلى النوم. ثم خذوا استراحة 3 أيام، وعاودوا العلاج مدة 15 يوماً إضافية.

بفضل هذا العلاج الطبيعي الفعال، أنتم تعطون جسمكم موجة من الطاقة وتسرّعون عملية الأيض لديكم وتفقدون الوزن وتحصلون على قامة رشيقة.

نصائح :

من الأفضل أن تستعملوا هذه المكونات عضوية، لكن إذا لم تكن متوفرة، يمكنكم أن تغسلوها في وعاء يحتوي على الماء والخل، حتى تزيلوا كل آثار المبيدات التي قد تكون ملتصقة بها. وهذه الطريقة قابلة للاستعمال أيضاً على المنتجات الزراعية التي ليست عضوية..

بالتوازي مع تناول هذا الشراب المنظف من السموم، يجب أن لا تنسوا الالتزام بنظام غذائي سليم ومتوازن وقليل السعرات الحرارية. مارسوا نشاطاً رياضياً منتظماً، واشربوا الكثير من الماء.

ننصح بعدم تناول الزنجبيل من قبل النساء الحوامل والأشخاص المصابين بالسكري والمرضى أو المصابين بأمراض في الدم.

في حالة تناول أي دواء موصوف من الطبيب، لا ننصح بتناول الكريبفروت لأنه يكبح أنزيماً يشجع على امتصاص الأدوية.