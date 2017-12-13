كل ما تحتاجون معرفته عن الشعر الابيض المبكر

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قد يكون الشعر هو أول جزء يلفت الانتباه، ومن المعروف أن لونه قد يتغيّر مع التقدم في السن، إلا أن الشعر الأبيض قد يظهر في سن مبكرة، ما يؤشر لوجود بعض المشاكل الصحية التي يجب التنبه لها.

هناك العديد من الأسباب التي تسبب تغيّر لون الشعر في سن مبكرة أهمها نقص في الحديد والفيتامينات B6 B12 و Dو E، التي تحافظ على صحة فروة الرأس والشعر ويمنعه من الشيب المبكر، لذا يفضل تناول الأطعمة الغنية بها مثل الخميرة، والاجبان والأفوكادو، والبرتقال، والخوخ والتوت البري.

وشكل الجينات الوراثية سبباً رئيسياً في مشكلة ظهور الشعر الأبيض، فإذا ظهرت على الوالدين أو الجد والجدة فتوقع ظهورها لديك.

وأيضاً الضغوط النفسية والعاطفية لها دور رئيسي في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر، كذلك يسبب الاجهاد اختلالات في فروة الرأس لا سيما عندما لا تكون مضادات الأكسدة كافية لمواجهة الآثار الضارة للجذور.

يؤثر التدخين أيضاً وبشكل مباشر بظهور الشعر الأبيض، وقد أكدت دراسة منذ العام 2015 ارتباط التدخين بالشعر الابيض المبكر لدى الشباب.

ولتفادي ظهور الشعر الأبيض يجب الإكثار من الأطعمة الغنية باليود مثل السمك والموز، وتناول الورقيات مثل الهندبة والروكا.

وأيضاً يجب الإكثار من شرب العصائر الطازجة والشاي الاخضر وزيت الزيتون وتناول الفواكه والخضروات، وقد يكون الجزر والخس من أفضل المدافعين عن شعرك الأسود.

ويفضل تناول الفيتامينات بكافة أنواعها بعد إستشارة الطبيب المختص لدعم الجسم، مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية النشاط البدني كالمشي على تحسين الدورة الدموية وتنشيط كامل الجسم.