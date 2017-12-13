بالتفاصيل - بيضة مسلوقة أفقدته حاسة السمع

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لها - أعلن موقع "The Sun" البريطاني أنّ إعادة تسخين بيضة مسلوقة في المايكرويف أمرٌ خطيرٌ للغاية.

وبحسب الدراسات التي أجرتها "IFL Science"، تبيّن أنّ البيضة، في حال أُعيد تسخينها، قد تنفجر داخل المايكرويف، أو قد تنفجر بعد إخراجها ونخزها بأداة حادة بنسبة 30%.

وتبيّن أنّ صفار البيض، في حالتي الإنفجار، كان أسخن من المياه المُحيطة بالبيضة، ما يؤكّد أنّ صفار البيض تفاعل مع إشعاعات المايكرويف، وبالتالي أدّى الى الإنفجار.

وكان أحد الرجال رفع دعوى ضدّ أحد المطاعم في الولايات المتّحدة، بعدما انفجرت بيضة مسلوقة داخل فمه، وأدّت الى خسارة سمعه، بحسب ما زعم.