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لها - لا يمكن الاستغناء عن الخيار لأنه يضيف نكهة مميزة إلى أنواع السلطات. كما يمكن اللجوء إليه عند الشعور بالجوع خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات. فهو يمدّ الجسم بالرطوبة ولا يحتوي على السعرات الحرارية.

لكن المشكلة هي أنّ هذا النوع من الخضار يتلف ويتعفّن خلال وقت قصير وإن تم وضعه داخل الثلاجة.

ولإيجاد حل لها من الأفضل تطبيق هذه الحيلة: يغطى قاع علبة مخصّصة لحفظ الطعام بطبقة من المناديل الورقية.

تصّف عليها حبات الخيار ثم تغطى بطبقة أخرى من المناديل الورقية. وهكذا يمكن حفظها من دون أن تتعرض للتلف والذبول لأطول مدة ممكنة.