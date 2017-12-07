أكياس حفاظات الأطفال قد تؤدي إلى الاختناق والموت

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طالبت جمعية بريطانية بضرورة وضع تحذيرات على أغلفة أكياس حفاظات الأطفال بعد تكرر حوادث الاختناق والموت.

وقالت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث إنها على علم بوفاة 17 طفلاً على الأقل من بينهم مايسون أمسن الذي توفي عن عمر لا يتجاوز 7 أشهر في عام 2013 جراء حوادث الاختناق بأكياس الحفاضات.

وأضافت الجمعية أن القانون لا يفرض أن يكون لهذه الأكياس أي ثقوب سلامة.

وأردفت بأنه يجب إبقاء هذه الأكياس بعيدة عن متناول الأطفال.

وأوضحت أن هذه الأكياس قد تؤدي لاختناق الطفل إذا وضعها على رأسه، كما أن ألوان هذه الأكياس الزاهية والبراقة تجعلها جذابة للأطفال.

وأوضحت الجمعية أن "أكياس حفاضات الأطفال مصنوعة من البلاستيك الرقيق وتغطي الرأس بسهولة كما أنه يمكن بلعها بسهولة"، مضيفة أنه نظراً لخفة وزنها فإنها تطير بسهولة في الهواء لتقع بأيدي الأطفال.

وأشارت إلى أن تخزين هذه الأكياس بالقرب من سرير الطفل أدى إلى وقوع حوادث مأساوية.

وتقول والدة مانسن "وضعت الطاولة المخصصة بتغيير الحفاضات بالقرب من سرير طفلي مثلما تفعل الكثير من الأمهات، ووضعت في جيوبها بعض الحفاضات والأكياس الخاصة بها".

وتضيف "كان سرير طفلي عالياً نسبياً وكان بإمكانه الجلوس إذا ساعدته على ذلك، إلا أنه في ذلك اليوم استطاع الوقوف لوحده للمرة الأولى والوصول إلى طاولة تغيير الحفاضات".

وتقول " كان ذلك في السابع من مارس/آذار من عام 2013، عندما ذهبت لإيقاظ طفلي البالغ من العمر سبعة أشهر- إلا أنه لم يستقبلني بابتسامته الجميلة المعتادة، بل كان مستلقياً على مهده والعديد من الأكياس حوله وكان كيساً واحداً يغطي وجهه".

وتتابع " شعرت في هذه اللحظة إن ابني فارق الحياة وكان من الصعب نجدته".

وتقول " أحث جميع الأمهات والآباء والجدات وأولئك الذين يعتنون بالأطفال بالتفكير في مخاطر أكياس الحفاضات ووضعها بعيداً عن متناول أيديهم".