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توقّف التنفّس أثناء النومSleep Apnea : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

6
DECEMBER
2017
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ينطوي توقّف التنفّس أثناء النوم على توقّف سريان الهواء أو انخفاضه بشكلٍ ملحوظ في ظلّ عناء المريض لتنشّقه، وعادةً ما يُعاني من هذا الاضطراب مرضى السّمنة المفرطة الذين يشكون من النعاس أثناء النهار. كما أنّه يصيب حوالى 18 مليون أميركي ويتم تشخيصه من خلال دراسة حول النوم تُدعى "تخطيط النوم" polysomnography (يتم تسجيل أيضًا نسبة الأوكسجين في الدم).
 
95% من حالات الإصابة هي حالات إنسداد من جرّاء الأنسجة الدّهنية في الرّقبة والتي تحجب التنفّس، في حين أنّ الحالات الـ 5% المتبقيّة تتعلّق بالجهاز العصبيّ المركزيّ. ويمكن لشريك المريض في النوم أن يخبركم عن شخيره الحادّ. أما الحالة المعتدلة فتكون عندما تتكرّر فترات انقطاع النفس من 5 إلى 20 مرّة في الساعة الواحدة، والحالة الشديدة عندما تتكرّر هذه الفترات أكثر من 30 مرّة في الساعة الواحدة. ويُمكن أن يسبّب ذلك ارتفاع ضغط الدم والارتجاع المعديّ المريئيّ (Reflux)  والعجز الجنسيّ.
 
يَكمُن العلاج في خسارة الوزن وضغط المجاري الهوائية الإيجابي المستمرّ (CPAP) إذا ما لزم الأمر. وفي بعض الأحيان، يتم إجراء إستئصال جزئيّ بالجراحة. كما يتم التحكّم بانقطاع التنفّس المركزيّ أثناء النوم من خلال التقليل من تناول الكحول والمهدّئات أو عبر أخذ الأدوية الموصوفة للمساعدة في تحريك عمليّة التنفّس. وعادةً ما يكون التشخيص جيّدًا في ظلّ الامتثال إلى العلاج بصورةٍ منتظمة ومتابعة طبيب الرّئة للمريض.  
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