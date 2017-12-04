مرض نادر يجبر شابا على تناول 20 لترا من الماء يوميا!

A + A -

يتناول الناس كميات مختلفة من الماء، بينما ينصح الأطباء الأصحاء بتناول 1.5-3.0 لترات يوميا.

وتفيد صحيفة Neue Westfaelische الألمانية بأن شابا ألمانيا (35 سنة) يقيم بمدينة بيلفيلد، يعاني من السكري الكاذب، وهو مرض نادر يصيب عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ما يضطر الشاب لتناول 20 لترا من الماء يوميا.

يسبب المرض إفراز كميات كبيرة من البول، ما يجبر المصاب على تناول هذه الكمية الكبيرة من الماء، ومع ذلك فإن شعور العطش لا يفارقه أبدا. ويقول المريض إنه لم ينم أكثر من ساعتين متتاليتين في حياته بسبب المرض، وليس بمستطاع كليتيه معالجة هذه الكمية من البول لذلك يخرج مخففا جدا.

يكتشف هذا المرض عادة في عمر الطفولة، وتعتمد فرصة المصابين به بالبقاء على قيد الحياة على تشخيصه مبكرا ووصف العلاج اللازم.

وتجدر الإشارة إلى أن فتاة بريطانية اسمها ساشا كينيدي، تتناول يوميا 21 لترا من الماء. وقد تعودت على تناول كمية كبيرة من الماء ليلا في طفولتها، وعندما بلغت 13 سنة من العمر كانت تتناول 12 لترا في اليوم.

وبسبب حاجتها إلى تناول كميات كبيرة من الماء، قدمت استقالتها من العمل بسبب عدم وجود مصدر قريب للماء. وتحمل معها أينما ذهبت قوارير الماء، ولا تنام في الليل أكثر من 1.5 ساعة متتالية.

ويعتقد بعض الأطباء أنها مصابة باضطراب عمل الغدة الكظرية، بيد أنهم لم يشخصوا حالتها بصورة نهائية.