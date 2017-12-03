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ماذا لو كُسر الترمومتر الزئبقي في منزلك؟ الخطوات أعقد مما تظن! ماذا لو كُسر الترمومتر الزئبقي في منزلك؟ الخطوات أعقد مما تظن!

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نستخدم جميعاً الترمومتر الزئبقي لقياس درجات الحرارة، غير أن البعض لا يعرف كيفية التعامل مع هذه الأداة لو كُسرت؛ ذلك لأن الزئبق يمثل خطورة على صحتك؛ لذلك عليك الحرص جيداً عند تنظيف المكان من آثار كسر الترمومتر.



في البداية، عليك أن تميز بين الترمومتر الزئبقي والأنواع الأخرى من أدوات قياس الحرارة، فلو كسر الترمومتر ولاحظت أن السائل الداخلي لونه فضي فهذا يعني أنه ربما يكون زئبقاً أو مادة شبيهة، بينما لو كان السائل بلون آخر، فهو من الكحول وليس هناك ضرر منه، وفي معظم الأحيان ستجد ورقة موضحاً عليها Mercury Free أو خالٍ من الزئبق.



إذا ما تعرفت على السائل الداخلي للترمومتر وتأكدت أنه زئبق بالفعل، فاتبع الإجراءات التالية في حالة كسر الترمومتر:

لا تستخدم المكنسة الكهربائية في تنظيف وإزالة آثار الكسر والسائل الزئبقي.



لا تستخدم المكنسة اليدوية “المقشة” أبداً في التنظيف؛ لأنها ستحول الزئبق إلى كريات صغيرة وستنتشر في جميع الأركان.

لا تصب السائل في أي مجرى مائي، مثل مصفاة حوض المطبخ أو الحمام أو حوض الاستحمام؛ لأن ذلك سيتسبب في مشكلات بصيانة أنابيب ومواسير المياه مستقبلاً، كما أنه يتسبب في تلوث خزانات المياه ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فالمشكلة أكبر من توقعاتك بكثير.

ولا تتجول أبداً في أرجاء المكان بحذائك؛ لأنك ربما تنشر حبيبات الزئبق في كل مكان.



عليك اتباع الخطوات التالية لتنظيف المكان:



اطلب من الجميع مغادرة المكان وعدم التجول كثيراً في منطقة انسكاب الزئبق.

لا تسمح للأطفال بمساعدتك.

افتح النوافذ.

وأخرِج الحيوانات الأليفة من الغرفة.

ربما عليك التخلص من الجزء الذي وقع عليه الزئبق وامتصه من سجاد أو قماش.



استخدم 4-5 من أكياس القمامة السميكة، وكثير من ورق التواليت وقطارة وقفازات سميكة وكشاف للإنارة إن لم تكن الرؤية واضحة.



استخدم القطارة في سحب حبيبات الزئبق، ثم ضعها على كثير من ورق التواليت، وقم بوضعها بحرص في أكياس سميكة محكمة الغلق “بسحاب”.

استخدم شريطاً لاصقاً لجمع الحبيبات الصلبة شديدة الصغر، أو استخدم معجون الحلقة وفرشاة التلوين لمسح المكان برفق، واجمع ما سبق على المناديل الورقية وضعْها في الأكياس نفسها السابق ذكرها.



قم بتهوية المكان جيداً، ولا تسمح للأطفال والحيوانات الأليفة بدخوله مدة 24 ساعة.



ماذا لو لامس الزئبق عينك؟



قاوم الحكة وتهيج العين قدر استطاعتك واغسل العين بالماء من 15-20 دقيقة واتصل فوراً بالإسعاف أو مركز السموم.

كمية الزئبق الموجودة في الترمومتر ليست كبيرة، إلا أنه مادة سامة ولكن لا يمتصها جلد الإنسان ولا الجهاز الهضمي، غير أنها يمكن أن تصيب بالتسمم أم تهيج والتهابات البشرة، لذلك عليك الحرص التام في حالة لمس الزئبق