علاقة الزواج بالخَرَف

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كشفت دراسة حديثة أن الزواج يقلل من نسبة الخَرف مع تقدم السن، كما أظهرت أن الأشخاص العزاب أو الأرامل، لديهم نسبة أكبر للتعرض للخرف.

ووفقا لصحيفة “تيلغراف”، قام باحثون بتحليل 15 دراسة سابقة عن الخرف، تضمنت أكثر من 800 ألف شخص حول العالم.

وكشفت الدراسة، أن الذين قضوا معظم حياتهم من دون زواج، معرضون للخرف بنسبة 42 في المائة، أكثر من المتزوجين، وقال الباحثون الذين يقودهم خبراء من جامعة “لندن كوليغ”، إن المتزوجين يتبنون طريقة حياة “صحية أكثر”.

أما الأرامل، فهن معرضات للخرف بنسبة 20 بالمائة أكثر من المتزوجات، وقد يساهم بذلك القلق والحزن الذي قد يصيبهن بعد وفاة شريك حياتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة لورا فيبس، الباحثة في مركز الزهايمر ببريطانيا: “المتزوجون عادة ما يكونون في حالة مادية أفضل من غيرهم، وهو عامل يساعد على التمتع بطريقة حياة صحية”، وأشارت الدراسة أن للحياة الصحية تأثير على الابتعاد عن مرض الخرف.