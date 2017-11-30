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غسيل الأسنان في هذا التوقيت يصيبها بالتسوس: خطأ يومي تقع فيه

30
NOVEMBER
2017
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ربما لا تتخيل أن عادة صحية مثل غسيل الأسنان ربما تكون وراء الإصابة بالتسوس، ولكن الأطباء كشفوا عن أن توقيت تنظيف الأسنان قد يشكل ضرر كبير وقد يؤدي إلى تسوسها.

وذكر موقع «ستيب تو هيلث» أن غسيل الأسنان قبل الأكل مباشرة أو بعده مباشرةً، يتسبب في إزالة الطبقة السطحية التي تحمي الأسنان من تسرب الأحماض الموجودة في الأطعمة المختلفة حتى الخضروات والفاكهة، والتي قد تتوغل إلى مينا الأسنان وتضعفها، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

ومن هنا فإن غسيل الأسنان في الصباح قبل الإفطار يضر بأسنانك وليس العكس، بينما أكد الأطباء، حسب الموقع، أنه يجب عدم غسيل الأسنان قبل أو بعد الأكل بساعة على الأقل، ويمكن الاكتفاء هنا بالمضمضة بالماء فقط، أما إذا كنت لا تتناول الإفطار أو حتى كوب من الشاي أو القهوة مبكراً فيمكنك غسيل أسنانك كما تشاء بشرط أن أول طعام تتناوله يكون بعد ساعة على الأقل.

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