ما الذي قد يحدث لطفلك في المستقبل إذا مشى في سنّ مبكرة؟ إليك الإجابة

A + A -

كشفت دراسة أجريت حديثاً أن القدرات الحركية لدى الطفل تحدّد مدى إمكان نجاحه في المستقبل بحسب ما ذكر موقع fitpregnancy.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية Pediatrics الأميركية أن الأطفال التي تظهر لديهم القدرات الحركية مثل الزحف والجلوس والمشي في وقت مبكر قد يحققون النجاح في حياتهم في ما بعد.

ووجد الباحثون علاقة بين العمر الذي يقوم فيه الطفل بخطواته الأولى وبين قدراته المعرفية في سنّ الرابعة.

إلا أنهم لفتوا إلى أن هذه النتائج ليست نهائية وأن الأمور تصبح أكثر تعقيداً حين يتعلق الأمر بالتوائم. كما أضافوا أنه لا بدّ من القيام بالمزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كانت المهارات الحركية تحدّد القدرات المعرفية في وقت لاحق من عمر الطفل.