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خسرت 30 كيلوغراماً من دون اعتماد أي ريجيم صارم.. إليكم طريقتها

29
NOVEMBER
2017
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استغلّت السيدة آنّيت سيم Annette Sym  البالغة من العمر 62ب عاماً تجربتها في خسارة الوزن، لتنشر قصّتها في كتابها "Symply Too Good to be True" الذي بيع منه أكثر 4 ملايين نسخة.
 
وفي التفاصيل، فقد استطاعت سيم خسارة حوالي 30 كيلوغراماً من وزنها الأصلي (100 كيلوغرام)، خلال سنة و8 أشهر، وكتابة وصفاتها الصحية في كتابها الذي حقّق نجاحاً كبيراً، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطاني.
 
وكشفت آنّيت أنّها لم تعتمد أي نوع من الريجيم، بل قرّرت مقاطعة الملح والكافيين، وبدأت بممارسة الرياضة، والإكثار من شرب المياه، معتبرةً أنّه "مع اعتماد نظام غذائي صحّي وسليم، فإنّ وزنها سينخفض تلقائياً، من دون أي ريجيم صارم وصعب".
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