living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يحدث للجسم عند تناول "الموز الأسود"

23
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينصح الأطباء كثيرا بتناول الموز لكونه يقي ويعالج مجموعة من الأمراض، إلا أن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن الموز الذي يحتوي بقعا سوداء أكثر فائدة من الموز الأصفر العادي، حسب دراسات طبية.
 
وفيما يلي بعض فوائد الموز الأسود كما قدمها موقع "لايف هاك" بناء على دراسة حديثة أجريت في اليابان:
 
1- يحميك من السرطان: أثبتت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.
 
2- يعالج حرقة المعدة: الموز ذو البقع السوداء يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.
 
3- تنظيم ضغط الدم: يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.
 
4- يجعلك أقل اكتئابا: البقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدم الجسم هذه الأحماض الأمينية في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.
 
5- تخفيف الإمساك: يساعد الموز على تخفيف الإمساك وهذا أمر معروف جدا. كما أنه يعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء.
 
6- يمنحك الطاقة: يتوفر الموز على قيمة عالية من السعرات الحرارية، مما يجعلها مصدرا ممتازا للطاقة الفورية.
 
7- علاج فقر الدم: الموز هو مصدر جيد للحديد المعدني. والحديد هو واحد من المكونات الرئيسة لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل التغذية والأكسجين في جسمك.
 
8- يخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء: البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تخفيف تشنجات العضلات بسبب الدورة الشهرية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout