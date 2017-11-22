إلتهاب التّأمُورPericarditis : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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يُعرَّف إلتهاب التّأمُور بأنّه التهاب الغشاء الذي يحيط بالقلب. ويمكن أن يحدث بسبب الفيروسات مثل coxsackie أو الانفلونزا، أو بسبب البكتيريا مثل Streptococcus Pneumoniae، أو أيضًا أمراض المناعة الذاتية مثل الالتهاب المفصلي الروماتويدي، أو الأدوية مثل الـ "هيدرالازين" (hydralazine)، أو أسباب مجهولة، أو داء وعائيّ كولاجينيّ، أو اليوريميا أو الرضوض.

ويُعاني المريض عادةً من ألم صدريّ جنبيّ يخفّ من خلال الجلوس بوضعية مستقيمة والميل إلى الأمام. والألمُ موجعٌ ووجيزٌ وثقيلٌ مثل الألم الناجم عن اللكمات. ويكمن أفضل فحص أوّليّ في إجراء الصورة البيانية الكهربائية للقلب، بالإضافة إلى تصوير الصّدر بالأشعة السينية، وتخطيط صدى القلب، والتصوير المقطعيّ المحَوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسيّ اللذين يُمكن أن يكون هناك حاجة إليهما. وقد يكون من الضروري أيضًا إجراء بزل التأمور.

ويكمن العلاج في إعطاء الأدوية المضادة للإلتهاب والخالية من الستيرود مثل indomethacin بالإضافة إلى colchicine (البعض يضيف prednisone) وقد يتم إجراء عملية في حال حدوث إنصباب كبير ومضاعفات محتملة خاصّة بالدكاك القلبيّ. وتجدر الإشارة إلى أنّ 90% من حالات الانصباب الحاد المجهول السبب هي محدودة ذاتيًا.