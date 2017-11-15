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إلتهاب النّسيج الخلويّ(Cellulitis) : الأعراض والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

15
NOVEMBER
2017
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تكمن مناطق الإصابة الأكثر شيوعًا في الذراع أو السّاق ولكنّه قد يظهر في أيّ بقعة جلد من الجسم ويحدث نتيجةَ الإصابة ببكتيريا العقديّة (Streptococcus) والمكوّرة العنقوديّة (Staphylococcus) بما في ذلك المكوّرات العنقوديّة الذهبيّة المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وقد يشمل نبابيت سلبيّة الغرام لدى مرضى السّكّري والأشخاص الذين يعانون من التثبيط المناعي. والفئات المعرّضة لنسبة إصابة عالية تكون في المزارع أو في المجال الرياضي أو في الجيش أو في السجن. أمّا الأعراض المَرَضيّة فهي الحُمامَى، والاستسقاء، والدفء، والألم، مع أو بدون تضخّم العُقد اللّمفيّة في أماكن معيّنة. 
 
في ما يتعلّق بالتشخيص، فهو يُجرى سريريًا وقد يتم من خلال سحب القيح. ويُعالج المريض بواسطة الـ "سيفالوسبورين" الجيل الأول (تناول الـ "سيفالكسين" (Cephalexin) عن طريق الفم أو ضخّ الـ "سيفازولين" (Cefazolin) داخل الأوردة في حالة المرض الشديد)، أو بواسطة الـ "ديكلوكساسيلين" (Dicloxacillin)، بالإضافة إلى خيارات أخرى عدّة تِبعًا للحالة. ويتوجب رفع أطراف الجسم إذ إنّ الحُمامَى قد تزداد سوءًا بعد البدء بتناول المضادات الحيويّة وذلك لأنّ قتل البكتيريا قد يُسبّب الالتهاب.
 
ومن المهمّ أن نلاحظ أنّ بعض البكتيريا تكون موجودة بشكلٍ طبيعيّ على الجلد دونما التسبّب بأيّ أذى، مثل العنقوديّة البشرَويّة (Staphylococcus epidermidis). وتجدر الإشارة إلى وجوب إجراء الدوبلر الطبّي على الأطراف السفليّة لاستبعاد احتمال الجلطة الدمويّة لأنّها قد تسبّب أيضًا الحمى، على غرار التهاب النّسيج الخلويّ. 
 
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