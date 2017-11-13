اختراع ثوري للكشف المبكر عن سرطان الجلد

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استعرض عدد من طلاب جامعة ماكماستر الكندية مشروع جهاز جديد قادر على تشخيص سرطان الجلد في مراحله الأولية.

وتميز جهاز "The sKan" الجديد الذي ترشح للفوز بجائزة "جيمس دايسون" للتطوير العلمي، قدرته على اكتشاف أورام الجلد في مراحلها المبكرة، وذلك عن طريق تقنياته التي تعتمد على التصوير الحراري، فحساساته عالية الدقة قادرة على التقاط أصغر الفروقات الحرارية بين خلايا الجلد

ويتوقع الخبراء أن يلقى الاختراع الجديد شعبية واسعة في المجال الطبي، وخصوصا أن الأجهزة التي تعتمد على التقنيات الشبيهة تصل أسعارها إلى 20 ألف جنيه إسترليني، بينما لا تتجاوز كلفة هذا الجهاز 1000 جنيه (1300 دولار).

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات والشركات والمؤسسات التقنية حول العالم بدأت تولي اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة لتكنولوجيا الكشف المبكر عن السرطان، فمنذ مدة طور خبراء من جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا جديدا يعتمد على صور السيلفي للكشف عن علامات الإصابة بسرطان البنكرياس بتحديد درجة اصفرار العين.