هذا المرض لا يكتشفه معظم الأطباء يمنعكم من خسارة الوزن!

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ذكر موقع cosmopolitan أن مرض "الوذمة الشحمية" قد يمنعكم من خسارة الوزن الزائد، رغم اتباعكم الحميات الغذائية وممارستكم التمارين.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وبحسب تقرير نشره الموقع، يصيب هذا المرض 11% من النساء بدرجات مختلفة، من دون أن يتمكن عدد كبير من الأطباء من اكتشاف ذلك.

وهو مرض مزمن، ويسبب تراكماً غير طبيعي للخلايا الدهنية في مناطق مختلفة من الجسم، وخصوصاً الفخذين والمؤخرة.

ومع أنه قد يصيب الرجال، إلا أن النسبة الأعلى من ضحاياه هم من النساء. ونقل الموقع عن اختصاصية "الوذمة الشحمية" البريطانية شاري فيتزير قولها إن بعضهم يعتقد أن السمنة الناتجة عن هذا المرض ترتبط بتناول كمية كبيرة من الطعام، وأنه يمكن التخلص من ذلك من خلال حرق الدهون وممارسة التمارين.

وكشف التقرير أنّ من أبرز الأعراض التي يواجهها المريض الألم والتعب وسرعة ظهور الكدمات على البشرة وبرودتها وتقشرها والحكاك، إضافة إلى عدم القدرة على تنحيف المناطق المصابة وحدوث تفتح للأوردة تحت الجلد.

وأشار إلى أنه يمكن علاج هذه الأعراض عن طريق السباحة أو ممارسة التمارين المائية.