انتبه.. الأواني الزجاجية الملونة خطر مميت!

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كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بليموث البريطانية أن الأواني الزجاجية الملونة قد تسبب خطراً مميتاً، خاصة تلك التي تستخدم مع طعام وشراب على درجة عالية من السخونة أو الحموضة.

وأكدت الدراسة أن الأواني الزجاجية التي تحوي رسومات ملونة تختزن تركيزا عاليا من المعادن الثقيلة كالكادميوم والرصاص التي يؤدي دخولها إلى الجسم بتراكم المعادن، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الصح، إذ قد تسبب تلفاً في الأعصاب والدماغ، فضلاً عن مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى والأعضاء الحيوية الأخرى.

كما حذر الباحثون من أن تلك الأصبغة غير العضوية من الممكن أن توجد ليس فقط في الأواني والكؤوس، بل على الكثير من الأشياء التي نستخدمها بشكل يومي وعلى تماس مباشر مع جسمنا كالنظارات على سبيل المثال، لذا يتوجب علينا عند شراء تلك الأشياء التركيز على نوعية المواد المصنوعة منها، والحرص على شراء الأدوات المصنوعة من مواد عضوية غير ضارة.