A + A -

علماء يكتشفون السبب وراء صعوبة الإقلاع عن التدخين

أجرت مجموعة من العلماء والخبراء في جامعة ميشيغان الأمريكية، دراسة حول صعوبة الإقلاع عن التدخين لدى المدخنين.

أجرى المختصون دراسة نشرتها مجلة "ميديكال إكسبريس" حول صعوبة الإقلاع عن التدخين.

الدراسة تمت بالاعتماد على ديدان، لمعرفة تفاعلها وسلوكها من خلال إعطائها جرعات من النيكوتين ومن ثم التوقف عن ذلك.

وقام العلماء بتزويد هذه الديدان بكميات من النيكوتين ليتوقفوا بعد ذلك عن تزويدها.

بعد ذلك لاحظ المختصون بأن الكائنات المتعددة الخلايا تنتج بروتينات مسؤولة عن ظهور الحاجة المستمرة للنيكوتين.

وبأن لدى الديدان ردة فعل مشابهة لتلك الموجودة لدى الثدييات، الأمر الذي يؤدي لتعميم الدراسة على البشر من حيث النتائج التي حصلوا عليها.