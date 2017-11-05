لحماية الكبد من تراكم السموم... تناولوا هذه الاطعمة

A + A -

تراكم السموم على الكبد من المخاطر التي تسببها العادات الغذائية الخاطئة، وتؤثر على صحة الكبد والجسم، لأنها قد تتطور وتسبب تليف بالكبد.

ويقول الدكتور محمد العوضي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمى: إن هناك 4 أطعمة تحمي الكبد من تراكم السموم، يجب التركيز على تناولها باستمرار، وهي:

1- الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والسبانخ.

2- البقوليات، مثل الفاصوليا البيضاء والفول واللوبيا ذات العين السوداء.

3- الخضراوات ذات اللون الأحمر والبرتقالي والبنفسجي، لأنها تحتوي على مضادات للأكسدة متنوعة الفوائد مما يعزز الصحة العامة للجسم، مثل الباذنجان والطماطم والبنجر والبطاطا الحلوة.

4- الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخوخ والعنب الأحمر والبرتقال والكرز والمشمش والتفاح.