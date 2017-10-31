فيديو: عانت من ألم شديد في رأسها... شاهدوا ما الذي دخل إلى أذنها!!

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نقل موقع indy100 عن صحيفة "ذا إنديان إكبرس" حادثة غريبة تعرضت لها امرأة تدعى ليكشمسي، واستدعت نقلها إلى المستشفى بسبب معاناتها من صداع شديد ومستمر.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح أن سبب الصداع هو وجود عنكبوت داخل الأذن، وأظهر كيف عمل الأطباء على استخراجه.

وقالت المرأة لصحيفة "ذا صن" إنها كانت نائمة على الشرفة عندما استيقظت وهي تشعر بألم لا يُحتمل في أذنها، لافتة إلى أنها أصيبت بالذعر عندما عرفت أن كائناً صغيراً دخل إليها.

وكشف الطبيب سانتوش شيفاسوامي إنه من الشائع أن يعاني الأشخاص من أوجاع في الأذن بسبب دخول أشياء غريبة إليها، لكن من النادرة رؤية عنكبوت يتحرك في قناتها.