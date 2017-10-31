مفاجأة غير سارة عن "الخبز الصحي" الذي نعرفه

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مع تنوع أشكال الخبز التي تغري المستهلكين، لا سيما عندما يكون طازجا، فإن نوعا واحدا فقط يعد صحيا، ولسوء الحظ فإنه يختلف تماما عن معظم ما نعرفه من أنواع الخبز.

وحذر كتاب حديث لجراح القلب الأميركي الشهير ستيفن غاندري من معظم أنواع الخبز المعروفة، واعتبر نوعا واحدا فقط صحيا، هو ذلك الخبز غير المحتوي على القمح ومشتقاته.

والخبز الصحي حسب كتاب "مفارقات نباتية.. الخطر الكامن في الطعام الصحي الذي يسبب الأمراض ويزيد الوزن"، خال من فول الصويا والخميرة والغلوتين (مركب بروتيني يشكل 80 بالمئة من البروتين الموجود في بذور القمح).

إذا مم يتكون هذا الخبز تحديدا؟

حسب الكتاب، فإن الخبز الصحي يحتوي على بياض البيض، وزبدة اللوز، وزيت جوز الهند، و3 أنواع من الدقيق، اللوز والبندق وجوز الهند.

وبهذه المكونات فإن شريحة واحدة من هذا الخبز تحتوي على 90 سعرة حرارية و5 غرامات من الألياف و3 غرامات من البروتين، مقارنة بـ 128 سعرة و3 غرامات من الألياف ومثلها من البروتين في شريحة خبز القمح.

ويرى غاندري أن هذا الخبز صحي أكثر من الخبز العادي، لعدم احتوائه على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، وبعض أنواع البروتينات التي يمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

(skynews)