تقنية حديثة لمعالجة الجنين من الإعاقة قبل خروجه من رحم والدته... إليكم التفاصيل

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لها - أنجز طاقمٌ طبي في أميركا، عملية صعبة هي الأولى من نوعها، عبر استخراج رحم سيّدة من جسمها، لإنقاذ الجنين، بحسب موقع "Telegraph" البريطاني.

وفي التفاصيل، فإنّ الدائرة الحمراء التي ترونها في الصورة، ما هي إلّا رحم السيّدة، الذي يحتوي على الطفل المنتظر.

وأجريت العملية بتقنية "Spina bifida" لأنّ حبل الطفل الشوكي لا ينمو بشكلٍ صحي وطبيعي، ما يعيق نمو العمود الفقري، وهي حالة تصيب 24 طفلاً من أصل 100 ألف.

وأجرى الدكتور ميشال بلفورد هذه الجراحة لإنقاذ الطفل من العيش بإعاقة جسدية، وعدم القدرة على المشي، وذلك بمعالجة العمود قبل خروجه من الرحم.