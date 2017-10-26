لماذا ينقص وزن الرجال أسرع من النساء؟

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لها - يلاحظ أغلب الأشخاص أنه إذا اتبع ثنائي حمية غذائية والتمارين الرياضية بشكل منتظم، فإن الرجل سيخسر الوزن أكثر من المرأة وبوقت أقل، والسبب في ذلك هو جينات المرأة.

وأشار موقع clevelandclinic إلى أن الرجال يفقدون أوزانهم بسهولة وبسرعة أكبر من النساء لأسباب عدة أهمها الهرمونات التي تلعب دوراً هاماً في الجسم ما يؤثر بشكل كبير على فقدان الوزن، وأهمها هرمون التيستوستيرون.

كذلك الكتلة العضلية التي تختلف بين المرأة والرجل، حيث يتفوق الأخير بذلك ما يساهم في حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية وإذابة الدهون، وهو مختلف بشكل كامل بالنسبة للنساء التي تحتاج إلى مجهود كبير لزيادة هذه الكتلة.

وتشكل الرئة عاملاً إضافياً لفقدان الرجل كميات أكبر من الدهون، حيث أن سعة رئة النساء تكون أقل من رئة الرجل وهذا يجعلهن يشعرن بأنهن يبذلن مجهوداً أصعب من الرجال حتى ولو كان العمل بنفس المستوى، هذا ما يجعل التمارين تبدو أصعب.

إضافة إلى أن الحمل يكسب المرأة الكثير من الوزن والدهون في الجسم، فيصبح من الصعب لأي أم جديدة العثور على الوقت لممارسة الرياضة والنوم، ما يؤثر على نظامها الغذائي وخسارتها للوزن. هذا وتكتسب النساء الوزن أيضاً أثناء سن اليأس بسبب فقدان الهرمونات، ما يبطئ عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر غير موجود عند الرجل.