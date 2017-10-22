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كيف تمنع إجهاد عينك من الأجهزة الرقمية؟

22
OCTOBER
2017
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ربما كنت واحدا من الذين يستخدمون الشاشات لكل شيء، للعمل، للاسترخاء، أو لمجرد مواكبة الحياة اليومية، فإذا شعرت بجفاف العين والتعب، وعدم وضوح الرؤية عند نهاية اليوم، أو شعرت بالألم في الرأس، الرقبة أو الكتفين، فإن الوقت الذي تقضيه مع أجهزتك الرقمية هو السبب.

وإذا غيرت طريقة استخدامك للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والشاشات الأخرى، يمكنك تجنّب إجهاد عينيك.

* لماذا تسبب الشاشات إجهاد العين؟

عادة، ترمش العين 15 مرة في الدقيقة، وهذا ينشر الدموع بالتساوي على عينيك، مما يمنعهما من الجفاف والتهيّج، ولكن الباحثين وجدوا أن العين ترمش بأقل من النصف في كثير من الأحيان عند القراءة، ومشاهدة الشاشة أو اللعب بها. إضافة إلى ذلك، فإن التباين بين النص والخلفية التي يكتب عليها، والوهج المنبعث من الشاشة، يمكن أن يكون هو ما يؤذي عينيك اكثر.

* إذاً كيف تحمي عينيك؟

لحماية عينيك من الأضرار التي يسببها استخدام الشاشات، فإنك لا تحتاج إلى تقليل الوقت الذي تستخدم فيه الشاشة، بل تحتاج إلى بعض التغييرات في كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بك، مما يقلل الضرر على عينيك.

– تأكد من أن شاشة الكمبيوتر تبعد عن وجهك مسافة قدرها 25 بوصة، أو بطول الذراع، مع الحرص على أن يكون مركز الشاشة تحت مستوى العين بـ10-15 درجة.

– التخلص من الوهج المنبعث من الشاشة باستخدام فلتر شاشة مخصص لهذا الغرض، ويمكنك العثور عليه بأنواع وأحجام مختلفة تناسب جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية.

– اتبع قاعدة 20-20-20، أي كل 20 دقيقة، حاول أن تنظر إلى أي شيء يبعد عنك مسافة لا تقل عن 20 قدما، ولمدة 20 ثانية على الأقل.

– خذ استراحة طويلة بعد كل ساعتين تقضيهما في استخدام الشاشات، ويفضّل ألا تقل عن 15 دقيقة.

– عندما تشعر بجفاف في عينيك، استخدام الدموع الاصطناعية لترطيبها.

– حاول ترطيب الهواء في الغرفة التي غالبا ما تستخدم بها جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز اخر، ويمكنك ذلك بوضع جهاز ترطيب الهواء في هذه الغرفة.

– تأكد من أن الإضاءة في الغرفة التي تتواجد فيها كافية، بحيث لا يكون جهازك أكثر إضاءة من المناطق المحيطة به.

– إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة، فيجب إعطاء عينيك استراحة، من خلال ارتداء النظارات الخاصة بك.

– قم بإجراء فحص النظر الاعتيادي، لأنك قد تحتاج إلى استخدام زوج مختلف من النظارات عند العمل على جهاز كمبيوتر.

* اضبط أجهزتك لتلائم عينيك

بإمكانك ضبط الأجهزة الخاصة بك لجعلها أكثر ملاءمة وأقل ضررا على عينيك، وذلك من خلال:- زد التباين على الشاشة.

– اجعل النص الذي تريد قراءته بحجم أكبر.

– تعديل إضاءة الشاشة، بحيث لا تكون إضاءة الشاشة إكثر من الإضاءة الموجودة في المكان الذي تتواجد فيه، ولا تكون أغمق.

– خفّض درجة حرارة اللون من الشاشة، وهذا يعني تقليل درجة الكلفن (Klevin) في الجهاز، مما يقلل من انبعاث اللون الأزرق في الضوء المنبعث من الجهاز، والذي يسبب الإجهاد للعين.

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