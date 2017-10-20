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كيف يؤثر النوم على القدرة الإنجابية للرجال؟

20
OCTOBER
2017
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كشفت أبحاث جديدة أن النوم ليلا لمدة تزيد أو تقل عن سبع ساعات ونصف الساعة، يقلل من جودة الحيوانات المنوية.
وأوضحت الدراسة أن الحصول على أكثر من تسع ساعات من النوم يقلل من استقرار الحمض النووي للحيوانات المنوية بنسبة 40 بالمئة، وفي المقابل، يقلل النوم لمدة ست ساعات ونصف الساعة من العملية ذاتها بنسبة 30 بالمئة.
وسبق أن كشفت الأبحاث عن أن سبع ساعت ونصف الساعة من النوم، هي المدة الزمنية الأمثل لزيادة كثافة السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية.
وتشير الدراسات السابقة أيضا إلى أن النوم بشكل قليل يعيق إفراز هرمون التستوستيرون، الهرمون الحاسم في الإنجاب، كما أن الإفراط في النوم يمكن أيضا أن يقلل من مستويات هذا الهرمون.
وقام الباحثون من الجامعة الطبية العسكرية في تشونغتشينغ بالصين بتحليل 2020 عينة من السائل المنوي لـ 796 رجلا بين عامي 2013 و2015، وقاموا بتقييم مدة نومهم عن طريق استبيان.
وكشفت النتائج أن النوم لأكثر أو أقل من سبع ساعات إلى سبع ساعات ونصف في الليلية يقلل من نوعية الحمض النووي للحيوانات المنوية، فضلا عن أن المبالغة في إغلاق العين قد يؤدي إلى نوعية نوم سيئة، وفقا لـ RT و"الدايلي ميل"

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