إلتهاب الجيوب الأنفيّة: التّشخيص والعلاج (د. حنينا ابي نادر)

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يُعرَّف إلتهاب الجيوب الأنفيّة على أنّه التهاب البطانة المخاطيّة للجيوب المجاورة للأنف. ويُعاني المريض عادةً من السيلان الأنفي، وصداع الرأس، والألم في الوجه، وأحيانًا الألم في الأسنان، والمذاق الكريه في الفم. وتكون معظم حالات التهاب الجيوب نتيجةً لعدوى فيروسيّة، ولكنّ الأسباب البكتيريّة تشمل المجموعة نفسها الخاصّة بالتهاب الأذن الوسطى: Streptococcus Pneumoniae، وHaemophilus influenza وMoraxella Catarrhalis.

وأفضل فحص أوّلي للتّشخيص هو الأشعة السينيّة X-ray. ويَكمُن الفحص الأكثر دقّة في استخدام الرشافة للزرع، وهو أكثر دقّة من التّصوير المقطعي المُحوسب CT، أو التّصوير بالرّنين المغناطيسيّ MRI. وعادةً ما يكون العلاج بحسب المعاينة، ويُمكن أن يتضمّن الستيرويدات المستنشقة، والمضادات الحيوية في بعض الحالات (amoxicillin/Clavulanate) إذا ما كان هناك ألم وارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض مستمرّة على الرغم من انقضاء 7 أيام تمّ في خلالها استخدام الأدوية المزيلة للاحتقان والاستنثار القيحيّ للأنف.

وفي ما يتعلّق بالحالات المزمنة أو المتكرّرة لالتهاب الجيوب الأنفيّة، فإنّ زيارة طبيب الأذن والأنف والحنجرة قد تكون ضروريّة، ويُمكن أن تشتمل خيارات العلاج على إجراء جراحة الأنف. ومن الممكن أيضًا استشارة إختصاصيّ في الأمراض المعدية في الحالات المعقّدة.