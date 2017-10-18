لائحة بأكثر المنتجات الاستهلاكية التي تسبب السرطان

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لها - يجهل العديد من المستهلكين أن بعض الأدوات البسيطة تسبب أمراضاً خبيثة كالسرطان، ومن بينها أواني المطبخ، حيث تتفاعل المواد المصنوعة بها مع الطعام وتصبح مسرطنة.

وعرض موقع santé مجموعة من المواد الاستهلاكية غير المتوقعة والتي يجب الحذر من طريقة استخدامها، لما تسببه من ضرر على الانسان. وفي ما يأتي أهمها:

-أدوات المطبخ: تعتبر أواني المطبخ، لا سيما الالمنيوم أو المصنوعة من مادة التيفلون، من العوامل المسببة لمرض السرطان. وأكدت الأبحاث أن الألمنيوم يتفاعل مع الطعام خلال عملية الطهي، ما يسبب السرطان.

-الأواني البلاستيكية: تشكل هذه الأواني خطراً على صحة المستهلكين، لا سيما وان الدراسات اكدت أن مكونات البلاستيك تتسرب إلى الطعام الساخن، ما يؤدي الى تفاعلات كيماوية قد تتحول الى سرطانات مع الوقت.

-العطور المقلدة: تصنع هذه العطور من مواد كيماوية كثيرة تسبب ضرراً كبيراً على صحة مستهلكها، لا سيما أنها لا تخضع للرقابة، وتجذب أسعارها الرخيصة الكثير من الناس، إلا أن ضررها كبير على الجلد وقد تتسبب السرطان.

-صبغات الشعر: تحتوي غالباً على ماء الاوكسجين، وهو غني بالمواد الكيماوية المضرة، التي إذا اجتمعت يمكن أن تؤذي الشعر وجلدة الرأس التي تؤدي عند استخدامها أكثر من مرة إلى تكوُّن بؤر سرطانية.

-الشامبو: حذر علماء من أن مجموعة من المواد الكيماوية الموجودة في الشامبو يمكن أن تسبب السرطان، موضحين أن كمية هذه المواد غير معروفة ولا مدة وجودها في الهواء بعد إنتاجها، وبالتالي قد تتحول الى مادة تشبه الغاز السام، ما يجعلها عرضة للاصابة بالسرطان.

-الصابون: يحتوي الصابون السائل على مادة التريكلوسان، وهي مضادة للميكروبات، إلا أنها مسببة لمرض السرطان، وحذر الباحثون من عواقب التعرض الطويل لهذه المادة الكيماوية.