دراسة - هذا هو نوع البصل الذي يحميك من السرطان فعلاً... وإليك الأسباب

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لها - عادة ما تقومين بطهو الأطعمة التي تحتوي على البصل من دون الانتباه إلى النوع الذي تستخدمينه من هذه الخضار.

فقد أظهرت دراسة نشرت في دورية Food Research International أنّ بعض أنواع البصل يحتوي على فوائد صحية ويتمتع بالقدرة على محاربة السرطان أكثر من أنواع أخرى منه.

وأوضح تقرير لموقع womenshealthmag أن سبب ذلك هو احتواء تلك الأنواع الصحية على نسبة مرتفعة جداً من مضادات الأكسدة ومن مادة الأنثوسيانين التي تعطي الخضار والفواكه لونها.

وبناء على ذلك وجد الباحثون أن البصل ذا اللون الأحمر الداكن هو الأكثر قدرة على مكافحة السرطان.